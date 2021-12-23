Лондон, 23 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Кристиан Тернер, верховный комиссар Великобритании в Пакистане, заявил, что его страна удвоит размер своей помощи Афганистану. В ходе своего интервью «Би-Би-Си» 22 декабря британский чиновник объявил о помощи в размере 286 миллионов фунтов стерлингов. Однако он отметил, что проблема передачи помощи Афганистану остается.

stux Великобритания

Тернер отметил, что в дополнение к помощи в размере 286 миллионов фунтов стерлингов, обещанной министром иностранных дел Великобритании на саммите G7, страна предоставит еще 75 миллионов фунтов стерлингов на помощь Афганистану в удовлетворении его гуманитарных потребностей.

Он подчеркнул, что финансирование не является большой проблемой, и что международное сообщество пообещало выделить 1,2 миллиарда долларов на саммите в Женеве.

Британский верховный комиссар в Пакистане заявил, что соседние страны имеют возможность поставлять продовольствие и топливо в Афганистан.

Он подчеркнул, что в Афганистане существует серьезная проблема с ликвидностью и наличных денег в экономике очень мало.

Великобритания была одним их основных сторонником Афганистана в течение последних двух десятилетий.