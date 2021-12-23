Уфа, , 09:16 — REGNUM В Башкирии продолжат развивать инфраструктуру геопарка «Янган-Тау», который первым в России и странах СНГ вошёл в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Об этом 22 декабря сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании общего собрания комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Шихан Тратау Nashural.ru

Сообщается, что в течение двух лет здесь планируется построить историко-культурный комплекс «Земля Салавата» («Салауат Ере») и геологический музейный комплекс «Мечетлино».

Кроме этого, геопарк «Янган-Тау» стал площадкой кафедры «Геопарки — территория устойчивого развития», которая была создана на базе Башкирского государственного университета.

Хабиров напомнил, что в 2018 году в республике учредили региональный геопарк «Торатау». В 2021 году он вошёл в список 16 территорий-претендентов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Глава региона отметил, что в ближайшие два года в этом парке будут созданы этнокомплекс и экологическая тропа на вершину живописного шихана Торатау, начнется возведение капитального визит-центра. Сообщается, что в республике готовят заявку природно-геологического памятника «Башкирские Шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау» для включения его в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «Природный объект». В Башкирии завершили подготовку заявки объекта «Наскальная живопись пещеры «Шульган-Таш» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «Культура».

Хабиров отметил, что весной 2022 года руководство Башкирии намерено открыть историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» с конференц-залами, современными лабораториями, детским научным центром, просторными фондохранилищами.

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