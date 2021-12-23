Кабул, , 09:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Афганистана приветствовало просьбу ряда членов Конгресса США высвободить заблокированные средства Афганистана.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным агентства «Бахтар», ряд членов Конгресса США в совместном письме обратились к администрации главы Белого дома Джо Байдена с просьбой немедленно разблокировать замороженные активы Афганистана.

Ранее Соединенные Штаты и Всемирный банк заморозили афганские активы на миллиарды долларов.

Этот шаг конгрессменов был одобрен министерством иностранных дел Афганистана.

«Мы благодарны за действия 48 членов Конгресса Соединенных Штатов, которые после нашего открытого письма в Конгресс посоветовали президенту Джо Байдену отменить санкции в отношении Афганистана», — написал в Твиттере Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел.

Балхи заявил, что замораживание валютных резервов Центрального банка и создание проблем в банковской системе страны вызовут гуманитарный кризис.

Мондир Джонс, член Палаты представителей США, 21 декабря написал в Твиттере, что он и десятки его коллег выступают против политики США, которая ведет к краху экономики Афганистана и возможной гибели сотен тысяч человек.

Он подчеркнул, что администрация Байдена, включая министерство финансов США, должна принять меры для предотвращения массового голода.