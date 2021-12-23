Вашингтон, , 09:12 — REGNUM В среду, 23 декабря, в Соединенных Штатах зафиксированы неполадки в работе социальной сети TikTok. Об этом 23 декабря сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

TikTok Solen Feyissa

Уточняется, что 81% из сообщивших о сбоях пользователей из США заявили о проблемах в работе сайта, 11% — о сбоях при подключении к серверу и еще 8% — о неполадках в работе приложения.

Также незначительные неполадки наблюдаются в работе указанной соцсети в Великобритании и Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидером по посещаемости среди интернет-ресурсов в мире стала в 2021 году социальная сеть TikTok.