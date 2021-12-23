Саратов, , 09:11 — REGNUM В Саратовской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 335 человек, днем ранее заболели 339 жителей. Общее количество заражений по состоянию на 23 декабря достигло 130 594 случая. Выздоровели всего 116 762 пациента, за сутки выписали 532 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 68 пациентов, с признаками ОРВИ — 264 человека, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1478 человек, на амбулаторном — 7589.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 145 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 87 пациентов, до 20 лет — 51 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, инкубационный период при заражении «Омикроном» чаще всего занимает от трёх до шести дней.

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