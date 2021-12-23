Джакарта, , 09:11 — REGNUM Сингапур ужесточил карантин для прибывающих из-за границы, в том числе из Индонезии, после широкого распространения в мире штамма «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что правительство временно приостановит въезд в страну из-за рубежа.

Продолжительность карантина для граждан Индонезии составляет 7 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запрещает проводить празднование Нового года в туристических местах.

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