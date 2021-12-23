Сингапур ужесточил карантин для прибывающих из Индонезии
Джакарта, 23 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Сингапур ужесточил карантин для прибывающих из-за границы, в том числе из Индонезии, после широкого распространения в мире штамма «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что правительство временно приостановит въезд в страну из-за рубежа.
Продолжительность карантина для граждан Индонезии составляет 7 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запрещает проводить празднование Нового года в туристических местах.