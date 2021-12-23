Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 23 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги вновь загорелась местная свалка. Горожане негодуют по поводу тлеющего месяцами полигона твёрдых бытовых отходов в социальных сетях.

Пресс-служба МЧС России по ЯНАО Горящая свалка в Лабытнанги

«Возгорание произошло рядом с площадкой для размещения мусора. На площадке временного размещения бытовых отходов работают службы экстренного реагирования. Очаг ликвидирован. Принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора», — успокаивает горожан пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Лабытнанги почти две недели тушили возгорание на местной свалке. По словам местных жителей, с тех пор, на протяжении четырёх месяцев, полигон коммунальных отходов беспрерывно тлел.