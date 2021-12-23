Неаполь, Италия, 23 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. «Специя» одержал победу над «Наполи» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gaetano Capaldo Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия)

На 37-й минуте защитник «Наполи» Жуан Жесус отметился автоголом.

На сегодняшний день «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 16 очков. «Наполи» идёт на третьем месте с 39 очками.