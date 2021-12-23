Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Пока прокуратура Бурятии проводит проверку условий, способствовавших возникновению аварии на на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, республиканское СУ СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»). Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Липунов Г.А ТЭЦ

«23 декабря 2021 года ночью на «Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1» ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °С», — сказано в официальном сообщении.

По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн. рублей.

В настоящее время на месте происшествия следственной группой под руководством заместителя руководителя следственного управления проводятся необходимые следственные действия, фиксируются следы аварии, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. Также проводится соответствующий комплекс других процессуальных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под отключение в результате аварии на ТЭЦ попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. Власти региона уверяют, что всё необходимое для устранения неполадок имеется.

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