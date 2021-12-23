Пермь, , 09:07 — REGNUM В Перми директора филиала транспортного университета осудили за превышение должностных полномочий и мошенничество. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Суд

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По данным следствия, для незаконного обогащения он создал преступную схему. Так, ряд преподавателей университета он обязал переводить ему часть своей зарплаты и обогатился на более 1,4 млн рублей. Также ему вменили фиктивное трудоустройство в вуз своих знакомых. Таким образом было похищено ещё более 3,7 млн рублей.

Суд назначил руководителю филиала 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворены иски на общую сумму больше 5 млн рублей.