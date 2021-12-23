Пермь, 23 декабря 2021, 09:07 — REGNUM В Перми директора филиала транспортного университета осудили за превышение должностных полномочий и мошенничество. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следствия, для незаконного обогащения он создал преступную схему. Так, ряд преподавателей университета он обязал переводить ему часть своей зарплаты и обогатился на более 1,4 млн рублей. Также ему вменили фиктивное трудоустройство в вуз своих знакомых. Таким образом было похищено ещё более 3,7 млн рублей.
Суд назначил руководителю филиала 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворены иски на общую сумму больше 5 млн рублей.