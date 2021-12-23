Брюссель, 23 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Получение запроса «Нафтогаза» о том, чтобы обязать Газпром продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину, подтвердили в Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщила представитель ЕК Мария Тсони.

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«Нафтогаз Украины» сообщил 22 декабря о своём обращении в Еврокомиссию. В компании полагают, что Газпром должен выставить на торги значительные объемы природного газа с возможностью его приобретения «на границах Украины с Россией или ЕС». Тогда клиенты российского поставщика, добавили в Киеве, смогут покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей украинской газотранспортной системы.

«Мы получили эту жалобу, и мы оценим её на основании наших стандартных процедур», — сказала Тсони ТАСС.

Представитель ЕК добавила, что других комментариев по этой теме пока не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на то, что Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газ в Европе, из-за чего цены на газ резко выросли.

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