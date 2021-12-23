Хмеймим, Сирия, 23 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Личный штандарт вручил командующему российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенанту Роману Бердникову заместитель министра обороны РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. Церемония вручения состоялась на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

Syria.mil.ru ВС РФ в Сирии

«Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам верховным главнокомандующим ВС РФ и руководящим составом Минобороны России», — сказал журналистам Бердников после вручения ему штандарта.

Затем почетный караул провел традиционную церемонию — демонстрацию штандарта. Как отметил заместитель министра обороны РФ, личный штандарт — это знак отличия, свидетельствующий о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные группировки, размещённые на территории Сирии и в Нагорном Карабахе, являются гарантом сохранения мира на этих территориях.