Лондон, 23 декабря 2021, 09:05 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили важность сохранения диалога с Россией для улучшения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Олаф Косинский
«Лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией с целью деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос «урегулирования внутриукраинского конфликта».

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