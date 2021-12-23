Лондон, , 09:05 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили важность сохранения диалога с Россией для улучшения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией с целью деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос «урегулирования внутриукраинского конфликта».

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