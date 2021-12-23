Москва, 23 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Система видеонаблюдения в Москве помогла добиться снижения преступности и дорожного травматизма. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами гордумы, сообщается на сайте столичного правительства.

Преступление

По его словам, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в девять раз, погибших в ДТП — в два раза. С помощью системы распознавания лиц удалось задержать около 7 тысяч граждан, находящихся в уголовном розыске.

«Система видеонаблюдения в Москве продолжит развиваться. Технологии будут совершенствоваться, чтобы с каждым годом все районы становились более спокойными и безопасными», — сказал Собянин.

ИА REGNUM ранее сообщало, за первые семь месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 84 тыс. 741 преступление.

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