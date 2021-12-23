Аткарск, Саратовская область, , 09:09 — REGNUM В Саратовской области в отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») по факту поджога помещения парикмахерской в городе Аткарске.

Поджог 955169

По данным следствия, 22 декабря около 16:00 (местное время) мужчина вошел в парикмахерскую, расположенную на улице Советской в Аткарске. В это время там находились четверо женщин. Злоумышленник облил горючей жидкостью помещение и поджег. В результате женщины получили различные травмы и были госпитализированы.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА REGNUM ранее сообщало, 5 июня 2020 года неизвестные подожгли дверь одной из квартир в многоэтажном доме по улице Шелковичной в Саратове. В этот момент в помещении находились двухлетняя девочка и её 38-летняя няня. Их удалось спасти пожарным, несмотря на то, что огонь распространился внутрь квартиры.

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