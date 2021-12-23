Грозный, 23 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будут участвовать двое журналистов из Чечни — директор ИА «Чечня Сегодня» Мадина Хамидова и корреспондент ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов. На пресс-конференцию также аккредитован оператор ЧГТРК «Грозный» Магомед Закаров. О чем они спросят главу государства, журналисты пока не разглашают, но подчеркивают, что это будет важный для региона вопрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Для журналистов пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным редкая возможность поднять актуальную тему для региона, и моя задача — задать вопрос. На самом деле, это непросто, потому что в зале шумно, коллеги привлекают внимание всеми возможными и не всегда возможными методами», — цитирует Хамидову ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин проведет традиционную пресс-конференцию. В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом в ней примут участие в 2,5 раза меньше журналистов, чем обычно.