Калуга, , 09:09 — REGNUM В Калужской области судом назначено наказание виде четырёх лет лишения свободы студентке юридического колледжа, которая пыталась сбыть наркотики в крупном размере, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Наркотики 40.мвд.рф

По версии следствия, подсудимая летом 2021 года, с целью извлечения материальной выгоды, на территории Калуги приобрела наркотическое средство для продажи. Посредством социальных сетей девушка договорилась со своим знакомым о сбыте ему за денежное вознаграждение около шести грамм наркотика, определив место их встречи. Преступные действия подсудимой не были доведены до конца, поскольку наркоторговка была задержана сотрудниками полиции.

В прокуратуре области напомнили, что за участие в сбыте наркотиков предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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