Баку, 23 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Прибывший в Баку министры обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Сотрудничество

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трёхстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что главы оборонных ведомств обсудили планы совместных действий, в том числе планируемые военные учения и другие мероприятия. Гасанов отметил важность трёхсторонних (с участием Турции) командно-штабных учениях Eternity — 2021, которые регулярно проходят в одной из стран.

Напомним, учения Eternity — 2021 проходили в Грузии с 4 по 8 октября. Для участия в них в страну прибыли военные подразделения из Азербайджана и Турции. Подобные учения проходят с 2014 года.