Южно-Сахалинск, 23 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На Сахалине уровень заболеваемости COVID-19 за год не изменился — за последние сутки в области выявили 148 новых случаев заражения (днём ранее — 145) — ровно столько же носителей коронавируса выявляли, по данным оперативного штаба на 23 декабря 2020 года, и год назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Читайте также: На Камчатке за год выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом

На 23 декабря 2020 года на Сахалине инфицирование коронавирусом лабораторно было подтверждено у 14 568 человек. За год количество больных COVID-19 увеличилось на 26 541 человека и составило 41 109.

Продолжают проходить лечение в госпиталях и на дому 1334 пациента.

Число умерших от COVID-19 за год на Сахалине увеличилось на 495 человек. Если на 23 декабря 2020 года в области было зарегистрировано 14 летальных исходов, то на 23 декабря 2021 года — 509. Только за последние сутки с болезнью не справились ещё четыре носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за год выявили 14 046 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 40 человек (днём ранее — у 39), а год назад 23 декабря оперативный штаб края заявлял, что за 24 часа зарегистрировано 77 новых носителей коронавируса.