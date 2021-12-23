Бильбао, Испания, 23 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Атлетиком» (Бильбао) в перенесённом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Карим Бензема

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема, который забил на четвёртой и седьмой минутах матча. А спустя три минуты «Атлетик» отыграл один мяч, отличился полузащитник Ойан Сансет.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 46 очков. «Атлетико» идёт на 10-м месте с 24 очками.