Сеул, , 08:59 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у 26 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Известно, что 23 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1243.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3027.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6919 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 589 978.

Читайте также: В Южной Корее за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19