Сеул, 23 декабря 2021, 08:59 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 26 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.
Известно, что 23 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1243.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3027.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6919 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 589 978.
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