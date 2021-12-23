Москва, , 08:59 — REGNUM В несудоходном районе Тихого океана затонули несгораемые обломки приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ», ранее отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС). Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

КК Прогресс NASA

"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ». Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что «Прогресс М-УМ» отстыковался от МКС в 02:03 мск, в 06:45 его двигатель включился на торможение, а в 07:22 приборно-агрегатный отсек вошел в плотные слои атмосферы Земли, после чего разрушился.

Кроме того, отмечается, что несгораемые элементы конструкции, по предварительным данным, упали на расстоянии 2460 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в семи тыс. км от столицы Чили Сантьяго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пуск ракеты-носителя H-2A, которая должна доставить на околоземную орбиту спутник связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat, был осуществлен 22 декабря с космодрома Танэгасима в японской префектуре Кагосима.