Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Екатеринбургские водители и кондукторы начали вакцинироваться, чтобы вернуться на рабочее место. Ранее, от работы отстранили 72 человека, сообщили журналистам в Гортрансе.

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К исполнению своих обязанностей уже приступили десять человек. Они получили медотвод или вакцинировались. Сейчас количество привитых сотрудников Гортранса составляет 97%. Руководство перевозчика не исключает, что этот показатель будет только расти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре начальство Гортранса выпустило приказ об обязательной вакцинации сотрудников. Подчиненные должны были сделать прививку от ковида до 15 декабря. Отстранение работников усугубило дефицит кадров у перевозчика.