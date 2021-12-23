Владивосток, 23 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. За девять месяцев в Приморье количество умерших превысило число родившихся в 1,8 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Приморскстата.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

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В январе-сентябре родился 12 991 малыш, скончались по разным причинам — 23 465 приморцев, при этом мужчин больше — 12 162.

Также численность население края сократилась из-за миграционного оттока — из Приморья на ПМЖ в другие субъекты РФ уехали 16 369 человек, а за границу — 4361 человек.

При этом прибыли в регион 13 071 человек (+6232 иностранца).

Более 30 тыс. приморцев меняли прописку в пределах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 3161 человека (в январе — октябре 2020 года естественная убыль населения составила — 885 человек).