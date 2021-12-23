Аткарский район, Саратовская область, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области задержана 43-летняя жительница Аткарского района, которая является матерью найденных в овраге накануне двоих детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»), сообщает следственное управление СКР по региону.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, утром 22 декабря мать вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном находилась по месту проживания в частном домовладении по улице 2-ая Заречная в селе Прокудино. Рассердившись на детей за непослушание, она заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока дети не перестали подавать признаки жизни. Затем женщина вынесла их на улицу и оставила в овраге неподалеку от дома, после чего скрылась. Злоумышленницу, обнаружили на территории города Энгельс и доставили в следственный отдел СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района обнаружили двоих детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

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