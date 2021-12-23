Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области в дни зимних каникул, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, должна быть обеспечена безопасность детей и зданий образовательных организаций. Об этом было сказано на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории региона.

Зимние каникулы udachin001

Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов отметил, что вопросы безопасности и занятости детей в каникулярный период остаются одними из самых значимых.

Напомним, в Новосибирской области определены правила проведения новогодних утренников в школах и детских садах. В муниципальные образования направлены рекомендации Роспотребнадзора — праздники для дошкольников и учеников должны пройти максимально безопасно, с разделением потоков детей, соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.