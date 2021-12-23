Киев, 23 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Проведение стрельб из американских комплексов Javelin на полигоне в Донбассе подтвердил 23 декабря пресс-центр украинского штаба операции объединённых сил (ООС) в Донбассе на своей странице в соцсети Facebook.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

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Уточняется, что приказ о проведении таких стрельб был отдан командующим объединённых сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком.

«На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчётов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названный комплекс в первый раз применяется для тренировки украинских военных в районе проведения ВСУ спецоперации в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря украинский телеканал «Дом» сообщил, что первые стрельбы с использованием противотанковых комплексов Javelin производства США провели в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ).