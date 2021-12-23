Цюрих, Швейцария, , 08:48 — REGNUM Сожаление в связи с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде в Пекине, выразили в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 23 декабря.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, в результате чего лига не сможет отпустить хоккеистов на Олимпийские игры», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после пропуска Игр-2018 в Пхёнчхане игроки НХЛ хотели принять участие в Олимпиаде в Пекине, и именно они были движущей силой соглашения об участии Играх, которое было достигнуто в сентябре.

В МОК подчеркнули, что ждут выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг.

Напомним, 22 декабря НХЛ объявила о неучастии своих игроков в зимней Олимпиаде 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине сожалеют об отказе НХЛ от участия в зимней Олимпиаде 2022 года