Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Жителей Бурятии, где сегодня, 23 декабря, из-за аварии на ТЭЦ-1 в сильные морозы, пришлось останавливать два котла, призвали беречь тепло и соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации тепловых приборов. Подробности сообщает оперативный штаб региона.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Руководителей органов исполнительной власти по контролю за подведомственными учреждениями по соблюдению мер пожарной безопасности предупредили о том что в связи с ограничением отдачи тепла возникнет очень большая нагрузка на электрические сети.

«Я хочу сегодня обратиться к руководителям всех организаций и предприятий независимо от форм собственности, пожалуйста, соблюдайте меры пожарной безопасности, у себя в каждом учреждении проведите инструктаж персонала, соблюдайте тепловой режим, чтобы тепло не выходило из помещений, сегодня температура на улице очень низкая. В республике правительством, мэрией делается всё возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию», — призвал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня, 23 декабря 2021 года случилась авария: в результате возгорания кабелей отключены четыре котла и два турбогенератора теплоэлектростанции. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

Ситуацию осложняют сильные морозы: ночью температура воздуха опускалась ниже 30 °C. Власти региона уверяют, что всё необходимое для устранения неполадок имеется. Тем не менее, прокуратура проводит проверку.

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