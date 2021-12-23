Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии: граждан призывают беречь тепло
Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Жителей Бурятии, где сегодня, 23 декабря, из-за аварии на ТЭЦ-1 в сильные морозы, пришлось останавливать два котла, призвали беречь тепло и соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации тепловых приборов. Подробности сообщает оперативный штаб региона.
Руководителей органов исполнительной власти по контролю за подведомственными учреждениями по соблюдению мер пожарной безопасности предупредили о том что в связи с ограничением отдачи тепла возникнет очень большая нагрузка на электрические сети.
«Я хочу сегодня обратиться к руководителям всех организаций и предприятий независимо от форм собственности, пожалуйста, соблюдайте меры пожарной безопасности, у себя в каждом учреждении проведите инструктаж персонала, соблюдайте тепловой режим, чтобы тепло не выходило из помещений, сегодня температура на улице очень низкая. В республике правительством, мэрией делается всё возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию», — призвал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня, 23 декабря 2021 года случилась авария: в результате возгорания кабелей отключены четыре котла и два турбогенератора теплоэлектростанции. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.
Ситуацию осложняют сильные морозы: ночью температура воздуха опускалась ниже 30 °C. Власти региона уверяют, что всё необходимое для устранения неполадок имеется. Тем не менее, прокуратура проводит проверку.
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