Уфа, , 08:49 — REGNUM 2,7 млрд рублей намерены направить на развитие дорожной инфраструктуры в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ремонт дороги Government-nnov.ru

Сообщается, что в течение двух лет 84 региона России получат сто млрд рублей на развитие дорог. Соответствующее распоряжение о распределении бюджетных ассигнований подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Эти средства будут доведены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах в рамках этой госпрограммы Башкирия получит из средств федерального бюджета по 873,89 млн рублей. Кроме этого, на возведение Восточного выезда в 2022 году Башкирии будет направлен 1,01 млрд рублей.

Эти средства можно будет использовать на строительство и ремонт дорог республиканского, межмуниципального, а также местного значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в в 2022 году в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» намерены отремонтировать 167 объектов дорожной инфраструктуры.