Сеул, , 08:47 — REGNUM Во третьем квартале 2021 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи продолжает держаться на уровне 1,8 квдрлн вон (~$1,51 трлн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Кредит 401(K) 2012

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец сентября задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 844 трлн вон (~$1 трлн и 554 млрд), что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 8,8%, а остаток по прочим кредитам — на 11,6%.

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял высокий спрос на жильё и инвестиции.

Остаток непогашенных корпоративных кредитов вырос на 12,4% в годовом исчислении, до 1 квдрлн 497 трлн вон (~$1 трлн и 262 млрд).

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