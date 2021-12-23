Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве у Госинспекции по недвижимости появилась робособака. Она поможет специалистам ведомства бороться с самозахватом городских территорий, сообщается на портале мэра столицы.

Снос незаконных построек Иван Шилов © ИА REGNUM

Робособака может развивать скорость до 11 километров в час. У неё есть GPS-модуль и встроенная камера для онлайн-трансляции. Робособака будет ходить по улицам Москвы, выявлять различные нарушения, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут.

В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото‑ и видеофиксации. В 2022 году пройдут испытания на улицах Москвы. Первые тесты предполагаются в Центральном административном округе.

ИА REGNUM ранее сообщало, в марте 2021 года во всех округах Москвы начал работу проект «Свободный город», направленный на борьбу с самозахватом территорий.

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