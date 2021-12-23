Кабул, , 08:46 — REGNUM Командующий Корпусом специальных операций генерал Фарид Ахмади говорит, что советник по национальной безопасности Ашрафа Гани является главной причиной подчинения Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «Ариана Ньюс».

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бывший командир Афганской национальной армии (АНА) подчеркнул, что советник Ашрафа Гани по национальной безопасности Хамидулла Мухиб в той же степени причастен к падению республики, что и начальник разведки Пакистана.

Он сказал, что приказ об отводе войск перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был отдан Советом безопасности.

Генерал, который как минимум три раза был ранен в боях, заявил, что Мохеб несет основную ответственность за капитуляцию АНА перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что Мохеб через Совет безопасности назначил молодых иностранцев командовать армией — важной составляющей национальной безопасности.

Командующий Корпусом специальных операций также сообщил, что за день до падения Кабула в столице находилось около 10 000 человек из сил безопасности, и причина, по которой они сражались за город, заключалась в отсутствии руководства и желания защищать его.

Он добавил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани и его ближайшее окружение были скорее готовы бежать, чем защищать город. По его словам, мотивация сил к сопротивлению ослабла, когда легитимность режима была поставлена под сомнение на фоне распространения коррупции и обострения разногласий между политиками страны.

Ахмади отметил, что около 50 опытных генералов покинули армию из-за неправильной политики Совета безопасности и ближайшего окружения Гани, и, если бы не это, ситуация могла бы быть иной.

Командующий корпусом также заявил, что генералы и офицеры АНА преследуются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их арестовывают по ночам прямо в их домах, а затем подвергают пыткам и убивают.

Он призвал Соединенные Штаты и других бывших афганских союзников принять меры для их спасения.