Вашингтон, 23 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сенатор от штата Техас, республиканец Тед Круз намерен снова побороться за кресло президента США. Об этом он заявил в интервью порталу The Truth Gazette.

U.S. Senate Тед Круз

«Совершенно верно, без сомнения», — приводит издание в своём Twitter ответ Круза на соответствующий вопрос.

В 2016 году Круз уже участвовал в борьбе за республиканскую номинацию, он занял второе место на праймериз своей партии. Он добавил, что занявший второе место почти всегда оказывается следующим кандидатом, так сложилось исторически.

Очередные президентскиевыборы должны пройти в США 5 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Круз намерен внести на рассмотрение американских законодателей законопроект о введении санкций против российского проекта «Северный поток — 2». В ноябре он заявлял, что штату Техас следует объявить независимость, если демократы «фундаментально» уничтожат США.

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