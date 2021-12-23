Ульяновск, 23 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с резким падением температуры рекомендуется отменить занятия в начальных классах. Об этом сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

В ведомстве отмечают, что 23 декабря из-за морозов предлагается отменить уроки в школах с первого по четвёртые классы. Данное решение принимается директорами образовательных учреждений по согласованию с учредителем, то есть муниципальными образованиями.

Напомним, ранее управление МЧС по Ульяновской области распространило предупреждение о сильных морозах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности: по данным синоптиков, 23 декабря средняя температура по Ульяновской области днём составит −17…−22 градуса, в Ульяновске похолодает до −18…−20 градусов. В ночь на 24 декабря возможны морозы до — 30 градусов.