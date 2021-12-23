Варшава, 23 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 22 декабря заявил, что Варшава не согласна с заключением Европейской комиссии о том, что Конституционный суд Польши принял решение, не соответствующее Договору о ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Конституционный суд Польши не только удовлетворяет все требования ЕС, но и соблюдает нормы относительно независимости и беспристрастности. Суд реально отстаивает роль Конституции страны как верховного закона Польши», — отметил Моравецкий.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии раскритиковали польский Конституционный суд из-за его двух последних решений. Против ведомства Еврокомиссия возбудила судебную процедуру. В обосновании решения о возбуждении процедуры комиссар ЕС Паоло Джентилони отметил, что Конституционный суд Польши не удовлетворяет требования независимого и беспристрастного суда.

Напомним, Конституционный суд Польши постановил, что польское национальное законодательство имеет более высокую юридическую силу по отношению к нормам Евросоюза, а также указал, что Еврокомиссия не имеет полномочий вводить санкции против Варшавы из-за того, что в Польше может быть нарушен принцип верховенства права. По мнению польских судей, оценка соблюдения принципа верховенства права носит субъективный, а не объективный характер.