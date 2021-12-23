Джакарта, , 08:42 — REGNUM Правительство Индонезии запрещает проводить празднование Нового года в туристических местах, сообщает Kompas.

Фейерверк Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

В туристических местах запрещено проводить новогодние праздники, как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, включая шествия, петарды и фейерверки.

Запрет действует с 24 декабря 2021 года до 2 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо продемонстрировал последний проект президентского дворца, который будет построен в новой столице.

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