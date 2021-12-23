Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM В Бурятии, где сегодня, 23 декабря, из-за аварии на ТЭЦ-1 в сильные морозы пришлось останавливать два котла, есть всё необходимое для устранения неполадок. И при удачном раскладе уже в ближайшие часы состоится запуск тепла. В то же время заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников обнародовал и негативный сценарий развития событий. Подробности сообщает оперативный штаб региона.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Непосредственно по территории Улан-Удэ вследствие аварии на пострадал один Железнодорожный район.

«Пока теплоноситель держится в пределах температуры подачи, это 57−55 градусов, «обратка» — 50 градусов. Если нам удастся буквально в эти часы запустить котлы на мазуте в режиме поддерживающем, то мы сможем поднять теплоноситель до температуры 70 градусов и полностью обеспечим снабжением тепла и жилые комплексы, и социальные объекты. Я думаю, что это вполне реализуемая задача, с которой мы справимся», — подчеркнул Евгений Луковников.

При негативном сценарии развития событий придётся побеспокоиться о пациентах стационарах.

«Мы посмотрели и сценарии негативные, уже произведено полностью оповещение в первую очередь больниц, находящихся в данном районе. Больные, которые у нас идут на выздоровление будут обследованы с возможностью выписки в домашние условия или для перевода в другие больницы. Те, которые тяжелые сегодня перевозятся в другие больницы для оказания медпомощи», — пояснил Луковников.

Также он отметил, что у энергетиков есть возможность переключиться с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2 по перемычке.

«Мы вводим ограничения в районах, приграничных к Железнодорожному по горячей воде на небольшой период времени, чтобы снизить нагрузку и переключиться. Также понимаем, что мы сегодня «запитываем» объекты непосредственно источниками снабжения, которые на электричестве, поэтому еще раз посмотрели по тяговым подстанциям, по сетевому хозяйству.

Пока нагрузка растет, есть понимание что она вырастет до предельной и обращения от МРСК-Сибири что на предельных нагрузках придется где-то ввести ограничения, но пока у нас ресурса хватает. На данный период все работы проводятся», — уверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня, 23 декабря 2021 года случилась авария: в результате возгорания кабелей отключены четыре котла и два турбогенератора теплоэлектростанции. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. Ситуацию осложняют сильные морозы: ночью температура воздуха опускалась ниже 30 °C.

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