Цхинвал, 23 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Двух военнослужащих Вооруженных сил России, выживших после того, как их накрыло снежной лавиной в Южной Осетии, 22 декабря выписали из медицинского центра в Цхинвале. Об этом агентству «Рес» сообщил директор центра Виталий Джиоев.

Mos.ru Койки

«Оба пациента чувствовали себя хорошо, их здоровью ничего не угрожало, соответственно, было принято решение об их выписке», — сказал врач журналистам.

Под завалом остался ещё один военнослужащий. Его поиски продолжаются. Поисковые работы затрудняют сложные погодные условия.

Напомним, вечером 21 декабря возле Рокского тоннеля с югоосетинской стороны сошла снежная лавина. Под завалами снега оказались пятеро военнослужащих. Двоих пропавших нашли живыми, двое военнослужащих погибли.