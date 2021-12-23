Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM Военные учения в небе над Арменией провели истребители МиГ-29 российской авиабазы Эребуни, расположенной вблизи с Ереваном. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Южного военного округа России (ЮВО).

Истребитель МиГ-29 Mil.ru

Летчики отработали перехват целей условного противника с посадкой самолетов-нарушителей. Кроме того, экипажи истребителей в составе авиационных пар выполнили элементы простого и сложного пилотажа в условиях плохой погоды в горах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота РФ (ТОФ), дислоцированного на Елизовской авиабазе на Камчатке, совершили учебные полеты в сложных метеоусловиях.

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