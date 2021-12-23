Грозный, 23 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Чечне не будут проводить организованные массовые мероприятия по празднованию Нового года. Власти региона решили оградить население от возможности распространения коронавируса при посещении людных мест. Об этом сообщил глава субъекта РФ Рамзан Кадыров, выступая на расширенном совещании с членами правительства и руководителями ведомств и муниципалитетов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

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«Раньше на новогодние праздники устанавливали сцены, у которых собирались люди, проводили мероприятия. Но в этом году мы их отменим», — цитирует Кадырова ИА «Грозный-информ.

Глава республики призвал руководителей разного уровня донести до граждан информацию о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.