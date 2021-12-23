Москва, , 08:38 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и один БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ опубликовала газета «Красная звезда».

Самолет-разведчик RC-135V U.S. Air Force

Истребители дежурных сил ПВО четыре раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 193 лётные смены на 56 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 12,4 тыс. практических мероприятий. На 134 полигонах было проведено более 1,9 тыс. занятий по вождению, из них 51% — ночью. Десантниками было выполнено более пяти тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены истребители Су-35С и танки Т-72Б3.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил, что США наращивают военное присутствие на российских границах с запада и востока страны.

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