Батайск, Ростовская область, , 08:36 — REGNUM В Батайске Ростовской области утром 23 декабря вспыхнул пожар на продуктовом рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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О возгорании на улице Торговое кольцо стало известно в 7:18 мск. Огонь вспыхнул в торговом павильоне на продуктовом рынке и распространился на площади 20 кв. метров. Менее получаса ушло на ликвидацию пожара.

На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.