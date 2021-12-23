Батайск, Ростовская область, 23 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Батайске Ростовской области утром 23 декабря вспыхнул пожар на продуктовом рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

40.mchs.gov Пожар

О возгорании на улице Торговое кольцо стало известно в 7:18 мск. Огонь вспыхнул в торговом павильоне на продуктовом рынке и распространился на площади 20 кв. метров. Менее получаса ушло на ликвидацию пожара.

На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.