Уфа, 23 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Ледовую переправу открыли на р. Белая в башкирском городе Бирске. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа. Пермский край

Сообщается, что ширина полосы переправы составляет 50 метров, длина — 520 метров, ее грузоподъемность составляет три тонны, толщина льда 30 см.

Отмечается, что в зимний период 2021—2022 годов Башкирии намерены открыть ещё две ледовых переправы в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама и в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 декабря в Башкирии в Караидельском районе на автотрассе Бирск — Тастуба — Сатка открыли первую ледовую переправу через реку Уфу.