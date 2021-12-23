Кабул, 23 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В уезде Кайсар афганской провинции Фарьяб при загадочных обстоятельствах был убит ребёнок. Как сообщают местные источники, несовершеннолетний исчез несколько дней назад, а его тело было найдено в саду вечером 21 декабря, сообщает «8 Собх».

Pixabay.com Убийство

Известно, что мальчика звали Абдул Хамид, он проживал в селе Арзалик уезда Кайсар. Источники утверждают, что ребенка задушили.

Шамсуддин Мохаммади, директор управления по информации и культуре провинции Фарьяб, заявил, что, в связи с этим делом пока не произведено никаких арестов и что расследование продолжается.

Он также сообщил, что мотив убийства ещё не установлен.

В то же время, 21 декабря в провинции Герат были похищены трое детей. Уровень преступности в стране растет.

Представители службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что серьезно относятся к расследованию уголовных дел.