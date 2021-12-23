Нязепетровск, Челябинская область, 23 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Нязепетровске Челябинской области вынесли приговор о незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Messir Сосны

По данным следствия, бизнесмен вместе с уже осуждённым ранее лицом незаконно вырубил сосны на арендованном им участке земли. Размер ущерба составил почти 9,5 млн рублей.

С подсудимым ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему два года и семь месяцев условно. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого 8 млн рублей.