Абакан, , 08:33 — REGNUM В Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в правительстве региона.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умерли восемь женщин в возрасте от 58 до 97 лет и трое мужчин (77 лет, 78 лет, 85 лет).

С 1 января 2021 года в Хакасии скончался 1531 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 116 носителей коронавируса, выздоровели 582 человека.

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